Lefke Rüstem Paşa Kervansarayı

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız ve beraberindeki heyet, Vezirhan Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı ve Lefke Rüstem Paşa Kervansarayı inceledi.

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Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Vezirhan Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı'nı Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yürüttüğü proje çerçevesinde yapılacak restorasyon çalışmaları sonrası tahsisini alarak üniversite organizasyonları, toplantı ve seminerleri, misafirlerinin ağırlanması, sosyal projeler gibi konularda kullanmak ve Vezirhan'a değer katmak için çalışıyoruz” dedi.

“YOK OLMAKTAN KURTULACAK”

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise “Osmaneli'nde bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş Lefke Rüstem Paşa Kervansarayını tekrar turizme kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Şahin şöyle devam etti:

“Bursa Vakıflar Bölge Müdürümüz Haluk Yıldız ve yöneticileri ile yerinde incelemelerde bulundu. Kervansarayın hızla restorasyonu için kervansarayda belediyemize ait olan hisselerin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devri için konu önümüzdeki meclis gündemine konuşacak.

Kamulaştırma ve Restorasyon çalışmaları Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce yapılacak olan Lefke Rüstem Paşa Kervansarayı bu proje ile yıkılmaktan, yok olmaktan kurtarılacak. Bilecik ve Osmaneli turizmi çok değerli bir kültürel varlığı kazanacak. Vakıflar Bölge Müdürümüz ve yöneticilerine ziyaretleri ve projemize katkıları için teşekkür ederim.” İHA