Lego, deri mont yüzünden davalık oldu

Lego'nun Netflix şovu Queer Eye için tasarladığı seri, şovda yer alan Antoni Porowski'nin deri montu yüzünden davalık oldu.

Sozcu.com.tr

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2018’de izleyici karşısına geçen Queer Eye, son günlerde Lego davasıyla gündemde. Programda yer alan Antoni Porowski için tasarlanan türünün tek örneği deri ceket, Lego’nun Queer Eye serisinde kullanılması kriz yarattı.

Sanatçı James Concannon; Lego’nun, Netflix dizisinin çekimleri sırasında giyilmek üzere özel olarak tasarladığı ceketi kopyaladığını iddia ediyor. Tasarımcı, Lego’nun tasarım için ödeme yapmak yerine, Conannon’a 6 yaşındaki oğlunun oynaması için 99,99 dolara satılan ücretsiz bir Fab 5 Loft seti sunduğunu, ancak daha sonra bu teklifi de iptal ettiğini söyledi.

Şimdi, Concannon telif hakkı ihlali nedeniyle Lego’ya dava açıyor.

New York merkezli tasarımcı, eserlerinin gösteride yer aldığı önceki örneklerde olduğu gibi Netflix’in ceketi sergilemek için bir lisans düzenlemesi talep etmediğini söyledi.

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