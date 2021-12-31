Lego deyip geçmeyin! Eskinin oyuncakları şimdi yatırım aracı

Bir döneme damga vuran Danimarka menşeili Lego oyuncakları, yıllar içerisinde kazandığı değerle birlikte sahipleri için 'yatırım aracı' olarak da kullanılıyor. Uzmanlar, Lego'nun altından ve tahvillerden daha çok getirisi olduğunu bile belirtiyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Hepimiz hayatımızın bir noktasında Lego oynamış yeni bir şeyler inşa etmeye çalışmışızdır. Ancak bazıları var ki yıllardır biriktirdikleri dev koleksiyonları sayesinde bugün binlerce dolarlık bir hazinenin üstünde oturuyor.

İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, Lego, yatırım aracı olarak altından, tahvillerden ve hisse senetlerinden daha iyi bir performans sergilediği için koleksiyonerlerini zengin edebilir.

EN AZ 2, 3 KAT DEĞERLENİYOR

Serbest çalışan bir kameraman ve önde gelen Lego koleksiyonerlerinden David Halls, “Lego bir uyuşturucu gibi. Aynı zamanda büyük bir nostalji. Tabii ki eski setleri satarak büyük paralar kazabiliriz” sözleriyle Lego zevkini tanımlıyor. Halls, sahip olduğu Lego’ların aldığı günden bu yana da en az 2 veya 3 kat değerlendiğini belirtiyor.

24 yaşındaki Halls, 11 yaşında başlattığı YouTube kanalı Solid Brix Studios’ta 433 bin aboneye ve 150 milyon görüntülemeye sahip. Bu, onun önemli miktarda reklam geliri elde etmesini sağlıyor. Kısa süre önce New York Post’a konuşan Halls, Yüzüklerin Efendisi’nden Star Wars filmlerine kadar setleri içeren etkileyici rezervlerinin hayranları çektiğini söyledi.

HER YIL YÜZDE 11 DEĞERLENİYOR

Suffolk’ta yaşayan 60 yaşındaki Nick de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Lego hayranları için, Lego setlerinin uzun vadeli bir kazanç kapısına dönüşebiliyor.

Moskova’daki Ekonomi Yüksek Okulu’nda araştırmacılar 2 bin 322 Lego setini inceledi ve 1987 ile 2015 yılları arasında Lego’nun her yıl yüzde 11 değer kazandığını buldular. Setler Danimarkalı şirket tarafından “kullanımdan kaldırıldığı” anda, orijinal değerlerinin iki katına satılmaya başlanıyor.

Lego’nun corona virüsü pandemisi sırasında da değer kaybını yitirmemesi dikkat çekiyor.

Tam 1 milyon dolar değerinde 6 bin 514 parçadan oluşan Lego seti bulunan Pennsylvania Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Christopher Lee de The Times gazetesine bu işin getirilerinden söz etti. Lee, en çok rağbet gören Lego arasında Star Wars serisinden bir sete sahip olduğunu ve değerinin 2 bin doları aştığını belirtti.

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