Leonardo DiCaprio bağış yapan bir kişiyi yeni filminde oynatacağını söyledi

Leonardo DiCaprio, corona virüsü ile mücadele kapsamında All in Challege adlı yardım kuruluşuna bağış yapan bir kişiyi yeni filminde oynatacağını duyurdu...

Corona virüsünün dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde, dünyaca ünlü isimler bir yandan yüklü miktarda bağış yaparken, bir yandan da yardım çağrılarında bulunuyor. Bu isimlerden biri de Leonardo DiCaprio… Ünlü oyuncu bir hayranına Martin Scorsese ve Robert De Niro ile birlikte çektikleri yeni filminde görünme şansı tanıyor. Ama tabii bir şartla; All in Challengi yardım kuruluşuna corona virüsü için bağış yaparsanız…

Instagram'da video paylaşan DiCaprio, “Kısa bir süre önce #AmericasFoodFund’u, (Amerika'nın Yiyecek Fonu) ihtiyaç duyan her ailenin bu kritik zamanda yemeğe erişmesini sağlamak için başlattık. En savunmasız topluluklarımızın desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden #AllinChallenge konusunda bize yardım etmenizi istiyoruz. Ayrıca, “Robert ve ben Martin Scorsese'nin yönettiği Killers of the Flower Moon adlı yeni filmde oynuyoruz. Size bir rol teklif ediyoruz, üçümüzle sette bir günü geçirme ve galaya birlikte katılma şansı… Kazanma şansı için allinchallenge.com aracılığıyla bağış yapmanız gerekiyor” dedi.