Lessi’nin 10 yavrusunun ısınma keyfi
Erzurum'da Lessi adındaki kangal köpek bir ay önce 10 yavru dünyaya getirdi. Birbirinden tatlı kangal yavrular soğuk havada bahçede yakılan ateşin etrafında ısınıyor.
Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde Asım Özdemir’e ait Lessi adlı kangal köpeği, bir batında 10 yavru dünyaya getirdi.
Kış mevsiminin çok sert geçtiği şehirde yavrular, soğuk havadan etkilenmemek için bahçede yakılan ateşin çevresine toplanıyor. Yan yana dizilen yavrular, güzel görüntüler oluşturuyor.
Yavruları, sütten kesildikten sonra isteyenlere verebileceğini belirten Asım Özdemir, “Henüz yavruyken aldığımız kangal, bir ay önce 10 yavru dünyaya getirdi. Ateşi, anne köpeğe yiyecek hazırlamak için yakıyorum. Ateşin üzerinde tencere kaynarken yavrular da etrafında toplanıp, sıcağın keyfini çıkarıyor” dedi. (DHA)