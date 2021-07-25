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Levent Aykul’un ölmeden önceki son paylaşımı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki yazlık evinde ölü bulunan usta oyuncu Levent Aykul'un (61) dört gün önce berberde çektiği bir videosu ortaya çıktı.

Güncellenme: 13:33, 25/07/2021
Hayat HaberleriYaşam

Film- San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan, sinema, tiyatro ve dizilerde rol alan Levent Aykul’a bayram için gittiği Kemer’deki yazlık evinde ulaşılamadı.

Aynı sokakta yaşayan halası, Aykul telefonu açmayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekibiyle girilen evde, Aykulu’n cansız bedeni bulundu. Aykul’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Yapılan otopsinin ardından ablası Emel Kalkandelen tarafından bugün Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Gözyaşlarını tutamayan Kalkandelen, “Evine içeriden girmek imkansız ama yalnız ölüm de galiba böyle oluyormuş. Nefes alamıyordu, hep nefes sıkıntısı yaşıyordu” dedi.

Aykul’un cenazesi, Kemer ilçesindeki Beycik Mezarlığı’nda ikindi namazının ardından defnedilecek.

BERBERDEKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Levent Aykul’un 4 gün önce çektiği videosu ortaya çıktı. Bayram için hazırlık yapan Aykul’un, tıraş olmak için gittiği berberde çektiği videoda keyifli hali dikkat çekiyor.

Aykul, Instagram hesabından yayımladığı videoda “Saç, sakal ile bayram hazırlığı yapayım dedim sizlere. Ama berber de makara. Zaten kıyafetim yok. Üstüne üstlük transparan önlük giydirmiş sağ olsun” ifadelerini kullanmış. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:28,