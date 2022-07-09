HAYAT
Abone Ol

Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyor

Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan Leylek Ormanı'nın sevimli misafirleri, yavrularını büyütüp uçuşa hazırlıyor.

Yayınlanma: 10:03 - 09 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyor

Her yıl bahar aylarında Afrika’dan 7 bin kilometre yol katederek Türkiye’ye gelen leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Leylek Ormanı’nı şenlendiriyor.

Doğanca Mahallesi mevkiinde ağaçlarda oluşturdukları yuvalarına dişilerinden önce giden erkek leylekler, yuvalarını tamir ettikten sonra nisan ayında dişi leyleklerin gelmesiyle çiftleşerek yavrularını büyütüyor.

Ve serpilen yavru leylekler büyük göçe hazırlanıyor.

Bölgede 5 ay kalacak olan leylekler yavrularını büyütüp, uçuş talimlerini tamamlayıp güçlerini toparladıktan sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere uçacak. (İHA)

Anneleri ölen yavru leylekleri itfaiye ekipleri kurtardı İlginizi Çekebilir Anneleri ölen yavru leylekleri itfaiye ekipleri kurtardı Leylekleri silahla vurmuşlar! 'İnsan, başka bir canlının acısını hissedebiliyorsa insandır' İlginizi Çekebilir Leylekleri silahla vurmuşlar! 'İnsan, başka bir canlının acısını hissedebiliyorsa insandır'