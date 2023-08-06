Leylekler ağaç kesilince üç katlı binanın çatısını yuvaya çevirdi

Samsun-Sinop kara yoluna yakın yuva yaptıkları ağaç kesilince leylekler, hemen yanındaki üç katlı binanın çatısını yuvaya çevirdi.

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Bafra, Alaçam ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan 56 bin hektar alana sahip UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, leylek popülasyonu ile dikkati çekiyor.

Leylekler ağaçların yanı sıra elektrik direkleri ile binaların çatılarına yuvalarını kuruyor.

Kuş cennetine yakın Alaçam ilçesine bağlı Yukarıelma Mahallesi’nde yuva yaptıkları ağacın kesilmesinin ardından leylekler, bu kez hemen yanındaki üç katlı binanın çatısına yuva yaptı.

Samsun-Sinop kara yolu kenarında bulunan evin çatısındaki yuvalar dikkati çekerken, mahalle sakini Hasan Ekinci, mart ayının 15’inden itibaren leyleklerin yuvalarına geldiğini söyledi.

Ekinci, “Leylekler, ekim ayı gibi de gidiyor. Zamanında buraya yuva yaptılar. O günden beri buraya gidip, geliyorlar. Onların bize hiçbir zararı yok” dedi. (DHA)

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