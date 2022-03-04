Leylekler erken gittikleri Muş’ta kar sürpriziyle karşılaştı

Muş'a bu yıl erken giden leylekler, arazinin karla kaplı olmasına rağmen yuvalarına yerleşti.

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Her yıl mart ayının ortalarında Muş’a dönen leylekler, bu yıl 15 gün erken gitti.

Yuvalarına dönmeye başlayan baharın müjdecisi leylekler, kış şartlarının sürdüğü şehirde yiyecek sıkıntısı çekince vatandaşlar el uzattı.

Vatandaşlar, leylekler için belirli bölgelere yem bıraktı.

Leyleklerin yuva yaptığı köylerden biri olan Karabey köyünde yaşayan Rahmetullah Güngör, “Bu yıl leylekler değişiklik yaptı. İnşallah, bahar yakındır” dedi. (DHA)