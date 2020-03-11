Leylekler mevsimleri şaşırdı

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Muğla’da ilk geldiği Gökova Körfezi kıyısındaki Akçapınar Mahallesi'ne bu yıl erken geldi. Her yıl Mart ayı sonu, Nisan ayı başında gelen leylekler, bu sene Mart ayının ilk haftasında Akçapınar’daki doğal yuvalarına gelerek yuvalarını yapmak için hummalı bir çalışma başlattı.

Mart ayının başlarında gelen iki çift leylek belirledikleri yuvalarda üreme için hazırlıklara başladılar. Geçtiğimiz yıllarda yavruların uçuş döneminde elektrik tellerine takılarak telef olması nedeniyle leylek sayısında büyük bir düşüş yaşanmıştı. Akçapınar Mahalle Muhtarlığı ve Ula Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile bakır teller fiber optik kaplama yapılarak leyleklerin telef olması engellendi. Yapılan proje ile leyleklerin sayısında artış olması bekleniyor.(İHA)