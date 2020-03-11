Leylekler mevsimleri şaşırdı
Mart ayının başlarında gelen iki çift leylek belirledikleri yuvalarda üreme için hazırlıklara başladılar. Geçtiğimiz yıllarda yavruların uçuş döneminde elektrik tellerine takılarak telef olması nedeniyle leylek sayısında büyük bir düşüş yaşanmıştı. Akçapınar Mahalle Muhtarlığı ve Ula Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile bakır teller fiber optik kaplama yapılarak leyleklerin telef olması engellendi. Yapılan proje ile leyleklerin sayısında artış olması bekleniyor.(İHA)