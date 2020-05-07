Leyleklerin sayısı artınca mahalleli yeni kuleler yapmaya başladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 20 yıl önce leyleklerin yuva yapması için inşa edilen taş kule yetmeyince, mahalle sakinleri iki kule daha yapmak için kolları sıvadı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi kırsal Mahallesi sakinleri 20 yıl önce leyleklerin yavrularını yılanlardan korumak ve elektrik direklerine yuva yapıp akıma kapılmalarını önlemek için 5 metre yükseklikte bir taş kule yaptı.

SAYILARI ÜÇ KAT ARTTI

Mahallelinin taştan inşa ettiği kule üzerinde yuva kuran leyleklerin sayısı 20 yıl içinde üç katına çıktı. Göç yolunda olduğu için her yıl onlarca leyleğin ziyaret ettiği ve kuluçkaya yattığı mahallede leyleklerin sayısı artınca vatandaşlar iki kule daha yapmak için kolları sıvadı. Ramazan ayı ve corona virüsü nedeniyle evlerinde kalan mahalle sakinleri, bu süreci fırsata çevirerek her biri yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olan ve yapımı 15 gün süren leylek kuleleri yapmaya başladı. Kulelerin birini bitirip diğerini de yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaştıran vatandaşlar, önümüzdeki aylarda taştan kuleleri çoğaltacaklarını söyledi.(İHA)