Lili düştü, peşinden Meriç’e atladı ve kurtardı
Edirne’de Meriç Köprüsü'nde metrelerce yükseklikten atlayan köpeği için nehre dalan Mete Aydoğan saatlerce köpeğini aradı.
Aracıyla Meriç Köprüsü Seyir Köşkü’ne giden Mete Aydoğan, köpeği “Lili”nin bir anda suya atladığını gördü ve Meriç Nehrine girerek saatlerce köpeğini kurtarmak için nehirde kaldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİR SÜRE SÜRÜKLENDİ
Köpeğini kurtarmak için nehre giren Aydoğan’ın bir süre sürüklendikten sonra köpeğiyle birlikte köprü ayağına tutunduğu görüldü.
BATTANİYE VERDİLER
Ekipler, Aydoğan’ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Bölgede bulunan vatandaşlar ise Aydoğan ve köpeğinin üşümemesi için köprü üzerinden ip yardımıyla battaniye uzattı.
İKİ SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu nehre bırakılan bot ile Aydoğan ve köpeği AFAD ekipleri tarafından Meriç Nehri’nde kurtarıldı.