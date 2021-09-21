Lily Allen’dan sosyal medyayı karıştıran paylaşım… Pizza yüzünden ateş püskürdü

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen, sipariş verdiği bir pizzadan duyduğu memnuniyetsizliği sosyal medyada paylaşınca takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.

Sozcu.com.tr

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Bir dönem uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle zor günler geçiren dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla ortalığı karıştırdı.

Instagram hesabından verdiği pizza siparişiyle ilgili bir paylaşım yapan 36 yaşındaki şarkıcı, Pizza Pilgrims’i de etiketleyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Allen’ın bu paylaşımı takipçilerinden bir bölümünün tepkisini çekti. Allen’ın pizza üreticisini toplum önünde bu şekilde aşağılamasının yanlış olduğunu savunanlar, bunun şirket için acımasızca olduğunu öne sürdü.

‘BUNA HAKKIM VAR’



Ardı ardına gelen mesajlar sonrası sinirlenen Allen, hikaye bölümünden sert bir yanıt verdi.

Allen, “Eğer böyle pizzalar yapacaklarsa bu işin içinde olmamalılar. Parasını ödedim ve bununla ilgili memnuniyetsizliğimi dile getirme hakkım var. Eğer bunları yapmamam gerektiğini düşünüyorsan beni engelle ya da takip etmeyi bırak” ifadelerini kullandı.