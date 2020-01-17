Bilimsel adı Citrus olan limonun anavatanı tam olarak bilinmemektedir ancak ilk olarak Antalya’da yetiştirildiğine dair kayıtlar mevcuttur. Limon ılıman iklimlerde odunsu bir gövde üzerinde yetişen beyaz çiçekli çok yıllık bir bitkidir. Yapraklarında ve meyvesinde bulunan uçucu yağlar kokusunu verir. Peki mutfakların vazgeçilmezi limon neye iyi geliyor? Limonun faydaları ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Limon, içeceklerde ve yiyeceklerde muhteşem antibakteriyel ve antiseptik özellikleri ve ferahlatıcı etkileri yüzünden sıklıkla tükettiğimiz bir narenciyedir. Limon, yüksek miktarda C vitamini, potasyum, magnezyum, folik asit ve lif içerir. Ayrıca pek çok vitamin ve mineral bakımından da zengin olan limonun sağlık açısından pek çok faydası vardır. Peki, limon neye iyi geliyor? Limonun faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

LİMON NEYE İYİ GELİYOR

Limonun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Limonun sitrik asitli yapısı idrar hacmini ve idrar pH'ını artırarak böbrek taşı oluşumunu engelleyebilir. Limonda bulunan hesperidin böbrekleri korur.

* Limonlar, hema içermeyen demiri bitkilerden emmenize yardımcı olan C vitamini ve sitrik asit içerir. Bu da anemiyi önleyebilir.

* Limonlar ölü hücreleri pul pul dökmeye, kepek ve sinir bozucu pullarla savaşmaya yardımcı olan antiseptik özelliklere sahiptir. Antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri de kepek ile ilişkili cilt tahrişlerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

* Limonlar karaciğer için doğal bir uyarıcıdır. Sabahları büyük bir bardak suya limon suyu içmek karaciğerinizi detoksifiye etmek için harika bir yoldur. Bu sadece karaciğerinizi detoksifiye etmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun mineral arzını yenilemeye ve susuzluğunuzu gidermeye yardımcı olur.

* Limon suyu doğal bir alkalize edici maddedir ve vücutta sabit bir pH dengesinin korunmasına yardımcı olur.

* Bazı araştırmalar, limondaki polifenollerin diyet kaynaklı obeziteyi baskılamaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu polifenollerin vücut ağırlığı artışını ve vücut yağ birikimini baskıladığı gösterilmiştir.

* Bazı gözlemsel çalışmalar, limon gibi narenciye tüketen bireylerin pankreas kanseri riskinin daha düşük olduğunu bulmuştur. Mide kanseri durumunda da benzer bulgular gözlenmiştir.

* Limon, sindirim sistemini düzenlemesi özelliği ile günlük düzenli tüketimi ile hazımsızlık ve kabızlık sorunlarını gidermektedir.

* Limondaki C vitamini insanlarda bağışıklığı artırabilir. Çalışmalar, C vitamininin, zayıf bir bağışıklık sistemi nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlık olan soğuk algınlığı nedeniyle oluşan grip, nezle gibi rahatsızlıklarda iyileşme sürecini kısaltabileceğini göstermektedir.