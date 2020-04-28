Lindsay Lohan, Sussex çiftine paparazziden kaçma tüyoları verdi

Bir radyo programına katılan ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, Los Angeles’ta yaşamaya başlayan eski Kraliyet çiftine, tecrübelerinden yola çıkarak orada neler yapabileceklerini anlattı.

Andy Cohen’a konuşan Lohan, “Kendilerine ait özel bir plajları olmadıkça halka açık plajlara çıkmamalılar. Orada yeterince açılmadan sörf de yapamazsınız” dedi.

Los Angeles’ta halka açık yerlerde bir şeyler yapmanın zor olduğunu belirten Lohan, “Neyse ki bu zamanlarda herkes evde ama bugünler geçince sadece şöförünüzle bir yerlere gidebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Meghan Markle ve Prens Harry, oğulları Archie ile birlikte kraliyetten uzakta ve kendi paralarını kazanmaya karar vererek önce Kanada’ya, daha sonra da Los Angeles’a taşınmıştı.