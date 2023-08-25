Lise öğrencisi Ayşe’ye Prenses Victoria’dan ‘Su Ödülü’

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün İsveç'te düzenlenen 'Stokholm Gençler Su Ödülü Yarışması'na gönderdiği lise öğrencisi Ayşe Pelin Dedeler, geliştirdiği proje ile 'Üstün Başarı Ödülü' aldı.

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması’na katılan lise öğrencisi Ayşe Pelin Dedeler ‘Mikroplastikleri Su Ortamından Nano Malzemeler İle Uzaklaştıran Yeni Manyetik Sistem’ konulu projesi ile Türkiye 1’incisi oldu.

Dedeler, İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenen ‘Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması’na, DSİ Genel Müdürlüğü’nün rehberliğinde katıldı.

Yarışma, 22 Ağustos’ta İsveç Veliaht Prensesi Victoria’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

31 ülkeden 45 öğrencinin yer aldığı yarışmada, Dedeler’in projesi ‘Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Dedeler, ödülünü Prenses Victoria’nın elinden aldı.

Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü, her yıl ‘Dünya Su Haftası’nda su alanında faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bilim insanı, uzman ve mühendisleri bir araya getiriyor. Etkinlikler kapsamında, 1997 yılından bu yana lise öğrencilerine yönelik ‘Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması’ düzenleniyor.

Türkiye, 2007 yılından beri DSİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde yarışmaya katılım sağlıyor. 2009 yılında gerçekleştirilen yarışmada Türkiye’yi temsil eden Ceren Burçak Dağ, ‘Yağmur Damlalarından Enerji Üretme Projesi’ ile ‘Stockholm Gençler Su Ödülü’nü kazanmıştı. (DHA)