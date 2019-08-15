Liverpool-Chelsea maçına saha atlayan YouTuber Ali Abdüsselam-Deli Mi Ne? kimdir?

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan maçın 14. dakikasında sahaya atlayan taraftarın Deli Mi Ne? YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu anlaşıldı.

Liverpool ile Chelsea arasındaki dev mücadelenin 14. dakikasında sahaya taraftar girdi. Taraftarın saha dışına çıkarılmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Sahaya giren taraftarın kimliği ortaya çıktı. Dev maçın 14. dakikasında saha giren taraftarın Deli Mi Ne? YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu anlaşıldı.

Yılmaz daha önce Show TV’den kazandığı rekor tazminat ile gündeme gelmişti. Deli Mi Ne?’ye sosyal medyada tepki yağarken, takipçileri Youtuber’ı protesto etmek için abonelikten çıktı.Ünlü Youtuber’ın abone sayısı kısa sürede 15 bin düştü.

ALİ ABDÜSSELAM YILMAZ KİMDİR?

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi bölümünden mezun olmuştur. Youtube fenomeni olarak sosyal medyada sıkı bir takipçi sayısına sahip olan Fester Abdü’nün gerçek ismi ve soyadı Ali Abdüsselam Yılmaz’dır. Bir dönem Survivor 2018 All Star yarışmasına katılacağı söylentileri ile gündeme gelse de bu gerçekleşmemiştir.

Fenomen kimliğinin yanı sıra kano sporcusu olan Fester Abdü, okuduğu üniversitenin kano takımında bir çok yarışa katılmış ve büyük başarılara imza atmıştır. Ayrıca Türkiye Kano Milli takımı sporcusudur. Günümüzde yaşantısını Antalya’da sürdüren, Ali Abdüsselam Yılmaz’ın Youtube kanalı ise Deli Mi Ne?’dir.

ABONE KAYBI YAŞADI

Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Youtuber, maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak futbolcuların arasında koşmaya başlamıştı. O hareketinden sonra sosyal medyada ağır eleştiriler alan fenomen, saniye saniye takipçi kaydediyor. Fenomen saniyede en az 20 takipçi kaybı yaşıyor. Ülke imajını sarstığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Youtuber’ın abone sayılarındaki düşüşün artacağı tahmin ediliyor.