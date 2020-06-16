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Liza Minelli, Meghan Markle ve Prens Harry ile arkadaş olduğu iddialarını yalanladı
Liza Minelli, Meghan Markle ve Prens Harry ile arkadaş olduğu iddialarını yalanladı
Ünlü oyuncu Liza Minelli, Meghan Markle ve Prens Harry ile yakın arkadaş olduğu, hatta Los Angeles'taki hayatlarında onlara yardım ettiği yönünde çıkan iddiaları yalanladı ve 'İddialar uydurma' dedi...
Yaşam 16 Haziran 2020 - 15:24

Prenses Diana’nın yakın arkadaşı olan ünlü oyuncu Liza Minelli hakkında, Meghan Markle ve Prens Harry ile arkadaş olduğu iddiaları ortaya atılmış, hatta çiftin Los Angeles’taki yeni hayatlarında Minelli’nin yardım ettiği, onlara kol kanat gerdiği öne sürülmüştü.. Cabaret filmiyle 1973 yılında Oscar kazanan Minelli, iddiaları yalanladı ve “İyi olmalarını dilerim ancak Prens Harry ve Meghan Markle ile hiç görüşmedim. Tüm bu iddialar uydurma” diye konuştu.

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