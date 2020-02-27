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Lodos Marmaris’i uçurdu, onlar sörf yaptı
Lodos Marmaris’i uçurdu, onlar sörf yaptı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün geceden beri etkili olan şiddetli lodosu fırsata çeviren sörf tutkunlarının körfezdeki gösterisi ilgiyle izlendi.
Mustafa SARIİPEK / Muğla
Yaşam 27 Şubat 2020 - 14:23

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün geceden beri etkili olan lodosun hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşırken adrenalin tutkunu üç sporcu sörfleriyle körfeze koştu. Birbirinden güzel hareketlerle lodosu fırsata çeviren ve denizin tadını çıkaran sörfçüleri vatandaşlar da büyük ilgiyle izledi.  Son yıllarda sayıları arttığı göze çarpan sörfçüler deniz üzerinde renkli görüntüler oluşturdu. Meraklı birçok kişi de sahilde durarak sörfçülerin zaman zaman dalgalara yenik düşerek suya düşmelerini ilgiyle izleyip fotoğraf çekti.