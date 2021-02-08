Lodos sörfçüleri uçurdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan rüzgar sörfçüleri, sörf yapabilmek için adeta lodosu dört gözle bekliyorlar. Hızı saatte 70- 80 kilometreye kadar ulaşan lodosu gören kafadarlar Marmaris Körfezi'nde sert rüzgar ve hırçın dalgaların tadını çıkardı. Sevinçten havada uçanlar bile oldu. Vatandaşlar güzel görüntüleri izlerken fotoğraflar çektiler.

Marmaris yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti mutlu ederken kış aylarının gelmesini dört gözle bekleyenler sörfçüler de var. İnşaat Mühendisi Erinç Tüzmen, Turizmci Kamil Issı, ve Ferman Hamami, Avukat Ersin Arslan ve Hamdi Hoca Marmaris Körfezi'nin müdavimleri.

KİTESÖRF VE RÜZGAR SÖRÇÜLERE GÜN DOĞUYOR

Özellikle havaların rüzgarlı olmasını iple çeken ve olduğu günlerde de sörf tahtaları ve paraşütlerini (Kitesörf) ve yelkenleri ile tahtalarını (Rüzgar sörfü) kapan körfeze koşturuyor. Deniz üzerindeki renkli ve heyecan dolu görüntüler vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor. Sert havaya rağmen sörfçüleri izleyenler güzel dakikalar geçirirken birbirinden güzel fotoğraf çekme şansı da buluyor.