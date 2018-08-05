Lohusa dönemine uzman desteği

Evlat sahibi olduktan sonra tüm hayatı değişen anneler için hayat zaman zaman zorlaşabiliyor. Özellikle lohusalık döneminde depresyona varan sıkıntılar yaşayabilen annelere destek vermek için artık uzmanlar tarafından sunulan çok özel bir hizmet var: Lohusa koçluğu. Anneyi pozitif yönde güçlendirecek ve ebeveynlik yolculuğunda doğru bakım yöntemleri ve güncel bilgilerle rehberlik edecek hizmet hakkında Lohusa Koçu ve Uzman Bebek Hemşiresi Sahure Yalçın’la konuştuk…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Depresyona son!

Başlıca görevi, iyi bir ebeveyn olmaları için annelere özgüven ve cesaret kazandırmak olan lohusa koçluğu hakkında Sahure Yalçın önemli bilgiler veriyor: “Ülkemizde doğum yapan her beş kadından biri lohusalık depresyonu yaşıyor. Bu nedenle de bazı anneler bebeği ve ailesiyle sağlıklı iletişim kurmakta zorlanıyor. İşte bu dönemde kendini kötü hisseden anne, bir profesyonele danışma ihtiyacı hissediyor. İşte tam bu noktada da devreye lohusa koçları giriyor.”

Pozitif güç

Lohusa koçları, annenin bebeğinin ve kendisinin tüm gereksinimlerinin en doğru şekilde karşılanması için gerekli altyapıya, donanıma sahip rehber ve eğitmenlerdir. Anneye manevi destek verme anlamında büyük önem taşıyan hizmet, yeni baba olmuş kişiler tarafından da büyük ilgi görüyor. Çünkü anneyle iletişim konusunda zaman zaman çaresiz kalan babalar lohusa koçu hizmetini kurtarıcı olarak görüyor.