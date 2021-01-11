Lokmacı Ana’nın mandalina reçelleri İngiltere yolcusu

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük, Göltürkbükü ve Bodrum Merkez'de Barlar Sokağı ve Atatürk Caddesi'nde 1980 yılından beri açtığı Lokmacı Ana işletmelerinde Bodrum mandalinası reçel ve marmelatları ile yörenin lezzetli tatlılarını satışa sunan Lokmacı Ana lakaplı 59 yaşındaki Havva Ayran'ın çocukları 37 yaşındaki Serdar Ayran, 38 yaşındaki Erdal Ayran ve 42 yaşındaki Sevinç Ayran ile birlikte yaptığı reçel ve marmelatların ünü Türkiye'yi aştı.

TURİSTLERİN VAZ GEÇEMEDİĞİ LEZZET HALİNE GELDİ

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin vazgeçemediği lezzet haline gelen Lokmacı Ana mandalina reçel ve narenciye marmelatları Anadolu'nun birçok ili ile yaklaşık 25 ülkeden siparişler yağmaya başladı. Dubai ve Katar'ın ünlü ailelerinin kolilerle sipariş verdiği ürünler ile ilgili olarak 2021 yılı için İngiltere'nin 35 büyük kentinde grosmarket zinciri olan ünlü bir marka ile anlaşma sağlandı.

MARMELATIN GELİRİ İLE MÜZİK ATÖLYESİ AÇILACAK

Kadıkalesi Mahallesi'ndeki atölyenin ardından Peksimet Mahallesi'nde üç katlı yeni bir üretim yeri açtıklarını belirten Erdal Ayran “Mandalina reçelleri ve marmelatlarının ünü artık ülkemiz sınırlarını çoktan aştı. Ben ayrıca bir sanatçı olarak buradan elde etiğimiz gelir ile açacağım müzik atölyesinde Bodrum'a çalışmak için gelen dar gelirli ailelerimizin çocuklarına piyano ve keman dersleri verilmesini sağlayacak bir ortam yaratıp yeni sanatçıların yetişmesini sağlayacağım” diye konuştu.

İNGİLTERE'DEN SONRA SIRADA ALMANYA VAR

Bodrum mandalinası reçellerini ve marmelatlarını önümüzdeki ayın sonundan itibaren İngiltere'de satışa sunulması için resmi işlemlere başladıklarını belirten ve Bodrum'da yaz aylarında ünlülerin de uğrak yeri olan Ayran haftada 2 bin kavanoz mandalina reçeli ve marmelatını satışa sunduklarını ve Türkiye'de Migros, THY Do&co ve BTA Hava limanı firmaları ile çalışmaya başladıklarını belirterek “Bodrum mandalinası reçeli ve marmelatının yanı sıra limon portakal, reçel ve marmelatıda yapıyoruz. Talep yurt içinde ve yurt dışında her geçen hafta artarken ilk kez İngiltere'den geldi. Bodrum mandalinası reçelini artık başta Londra olmak üzere İngiltere'nin birçok kentindeki marketlerde bulmak mümkün olacak. Ardından Almanya'ya reçellerimiz göndermek için hazırlıklar VE gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Üretimi haftada 10 bin kavanozun üzerine çıkarmak için imalathaneyi de büyütüyoruz” dedi.