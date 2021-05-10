Londra’da balina operasyonu: Sonunda kurtarıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Thames nehrine giren Mink türü balina için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Dört metrelik balinanın Richmond bölgesinde ortaya çıktı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye gelen yardım ekipleri, balinayı bir tekne indirme rampasında sıkışmış halde buldu. Su sıkılarak hayatta tutulmaya çalışılan balinaya müdahale için bölgeye, Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Botu Kurumu ekipleri sevk edildi.

Sıkışan balina, su sıkılarak serin ve ıslak tutulmaya çalışıldı. Dört saat süren kurtarma çalışmalarında vincin de kullanıldığı ifade edildi. Londra Liman Otoritesinin basına yaptığı açıklamada, balinanın gece saat 01.00 civarında kurtarıldığını ve Londra itfaiyesinin kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.