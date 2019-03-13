Londra’da Kızlar Cumhuriyeti

Tasarımcı Melis Kaptanoğlu, imzasını taşıyan çocuk giyim markası Melis Kaptanoğlu Kids'in İlkbahar – Yaz 2019 Koleksiyonu, Londra Çocuk Moda Haftası'nda sergiledi. Kaptanoğlu’nun dünyanın dört bir yanından gelen otoritelerin karşısına çıkardığı tasarımları beğeni kazandı.
‘Kızlar Cumhuriyeti’ mottosundan yola çıkarak özgün tasarımlarla adını dünya modasına duyuran markanın eğlenceli, enerjik ve ışıltılı tasarımlarının yer aldığı koleksiyonunda; kabarık etekler, bol aksesuarlar ve canlı renkler hakimdi.
St. Mary’s de gerçekleşen defilede sergilenen on beş parça, kız çocukları için birbirinden farklı siluetler yaratırken; çiçekli aplikeler, ışıltılı taşlar, brokar kumaşlar ve koleksiyonla uyumlu aksesuarların eşlik ettiği parçalar ağırlıktaydı.