Londra’nın en ince evi 1 milyon dolara satışa çıktı

Londra'nın sembolik binalarından biri olan ve şehrin en ince evlerinden biri olduğu için The Thin House olarak adlandırılan ev, 1 milyon dolara satışa çıktı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

19. yüzyılda bir sanatçının stüdyo olarak kullandığı, tek yatak odalı daire 2016’daki satışından sonra yeniden emlak piyasasına çıktı. Thurloe Meydanı’ndaki son derece ince görüntülü yapı, aslında üçgen şeklinde.

Bu optik illüzyonda yaşamanın bedeli ise 1.07 milyon dolar.

Gerçekte, Kensington’daki ünlü Thurloe Meydanı üçgen şeklinde; en dar noktasın 2 metre olan ev, maksimum 10 metreye kadar genişliyor.



1800’lerde mahalle sanat ve kültür yaşamının en tercih edilen bölgelerinden biriydi. Bu yüzden de sanatçılar stüdyolarını burada kuruyorlardı. Londra’nın ilgi çekici binası da bu şekilde kullanılıyordu.

Apartmanı inşa eden William Douglas sayesinde bina, yedi sanatçı stüdyosuna ev sahipliği yaptı.

Satılık konut 176 metrekare, ancak alan oldukça kullanışlı bir şekilde dekore edilmiş.

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