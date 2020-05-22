Lori Loughlin hakkındaki suçlamaları kabul etti

Geçen yıl ABD’de aralarında ünlü kişilerin de olduğu 50 kişi, çocuklarının ülkenin seçkin üniversitelerinde eğitim almalarını sağlamak için milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlandı. Bu isimlerden biri de Full House dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Lori Loughlin ve eşi Mossimo’ydu. Çift uzun bir süre haklarında çıkan suçlamaları kabul etmedi ve masum olduklarını iddia etti. Buna rağmen Loughlin iki ay hapis ve 150 bin dolar paranın yanı sıra iki yıl boyunca 100 saatlik kamu hizmeti cezasıyla karşı karşıyayken, moda tasarımcısı olan eşi ise beş ay hapis, 250 bin dolar para ve iki yıl boyunca 250 saatlik kamu hizmeti cezasıyla yargılandı. Davada yeni bir gelişme yaşandı ve Loughlin, kızını iyi bir üniversiteye göndermek için rüşvet verdiği konusunda suçlu olduğunu itiraf etti…