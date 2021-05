Los Angeles, evsizler için 8.6 milyon dolarlık yatırım yaptı

Los Angeles’ın büyüyen krizini hafifletmeye yardımcı olmak için Hope of the Valley Rescue Mission, şehrin evsiz sakinlerini barındırmak için küçük evlerden oluşan köyler açmaya başladı. Bu küçük evler, inşa etmek için genellikle daha fazla para ve zaman gerektiren toplu barınaklara alternatif olarak şehrin sorununu çözmeye çalışıyor.

Hope of The Valley Rescue Mission’ın CFO’su Rowan Vansleve Insider’a verdiği demeçte, minik evlerin evsizlik sorunu için bir sihirli değnek olmayabileceğini, ancak kesinlikle krizi engellemede yardımcı olabileceklerini belirtti. Şehir tarafından inşa edilen Alexandria Park Tiny Home Village, Hope of the Valley tarafından işletiliyor.

KÖYDEN ÖNCE HİÇBİR ŞEY YOKTU

Vansleve’ye göre, bu köy var olmadan önce site herhangi bir kanalizasyon veya elektrik sistemi içermeyen bir evsizler kampıydı. Vansleve evsizlik sorununun herkesin başına gelebileceğini vurgulayarak şunları söylüyor: “Sokaktaki insanlara (60’larının sonlarında veya 70’lerinin başındalar) bakıyorum, içlerinde annem de olabilirdi. İnanılmaz derecede travma yaşadılar ve sokakta bırakıldılar.”

103 EV 200 YATAK

Hope of the Valley’e göre, kamp o zamandan beri Kaliforniya’daki en büyük küçük ev topluluğuna dönüştü.

Alexandria Park lokasyonunda 103 küçük ev, 200 yatak bulunuyor. Köyde ayrıca küçük bir köpek parkı, henüz tamamlanmamış bir park olmak üzere açık havalı ortak alanlar da mevcut.

Köye girişte ister kişisel savunma amaçlı silahlar olsun, ister uyuşturucular olsun bina içinde bulunmasına izin verilmeyen eşyaların saklanabilmesi için kilitli dolaplar da var.

HEM UYGUN HEM DE ÇEVRE DOSTU

Alexandria Park’ın parlak renkleri, köyün tartışmasız en dikkat çekici özelliği. Vansleve, “Evsizlere, bir sığınak gibi hissettirmiyor. İçinden geçerken, neredeyse bir üniversite yurdu havasına giriliyor, ki bu heyecan verici” diyor.

Prefabrik bir ev yaratmak, genellikle daha uygun maliyetli, çevre dostu ve geleneksel bir ev inşa etmekten çok daha hızlı.

