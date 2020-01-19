Lösemili çocuklar için iyilikler çarşısı açıldı

LÖSEV İyilikler Çarşısı ile 20 bin lösemi ve kanser hastasına toplam 25 milyon liralık yardım yapılacak. İğneden ipliğe kadar tüm ürünlerin yer aldığı çarşının ilki dün İstanbul’da kapılarını açtı.

Ülkemizde hızla artan lösemi ve kanser hastalarının yaşamsal ihtiyaçlarına destek olmak için hedefi büyüttüklerini duyuran LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, “2020'de ilk adımda 20 bin hastaya toplam 25 milyon TL'lik maddi yardım ve 30 milyon liralık da yaşam desteği dağıtılacaktır. Bu rakam LÖSEV'e başvuracak ihtiyaç sahibi lösemi ve tüm yetişkin kanser hastalarının artması durumunda daha artacaktır” dedi. Ezer, yalnızca lösemili çocuklar ve kanser hastalarına verilen LÖSEV parasıyla alışveriş yapabileceği bu çarşıya; tüm firma, kuruluş ve resmi kurumları lösemili çocuklar için ürünleriyle katkıda bulunmaya davet etti.

İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAKLAR

Projeyle ilgili bilgi veren Dr. Ezer şöyle konuştu: “Vakıf olarak zaten bütün hastalarımıza hem maddi hem de sosyal destekler veriyorduk. Yalnızca lösemili çocuğa değil bütün aileye düzenli yardım kolilerimizi evlerine kadar kargo ile yolluyorduk. Şimdi kurulacak olan LÖSEV İyilikler Çarşısı ile lösemili çocuklarımız, kanser hastalarımız kendileri gelip, ihtiyaçlarını zevklerine göre seçerek alacaklar. İyilikler Çarşısı şimdilik LÖSEV şubelerinin olduğu Ankara, İstanbul, Kayseri, Samsun, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi illerimizde açılacak. LÖSEV; kayıt olup evraklarını tamamlayan 20 bin lösemi ve kanser hastası ve aileleri ile toplam 100 bin kişinin hayatına dokunacak.”

SADECE LÖSEV PARASI GEÇİYOR

“Bu çarşılarda normal para yerine LÖSEV parası kullanılacak. Kayıtlı ailelerimizin ihtiyaçları önceden belirlendi. Çarşılarda ailelerimiz kendilerine verilmiş olan LÖSEV paralarını harcayacaklar. Bu projeyle yüzde 87'si maddi sıkıntı içinde olan aileler düşünüldü. Onlar da zengin bütçeli aileler gibi alışveriş arabalarını dolduracaklar ve gönüllerince ihtiyaçlarını karşılayacaklar.”

‘Çocukların hayatına bir gün de siz katın'

İlki dün İstanbul'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açılan LÖSEV İyilikler Çarşısı bugün de ziyaretçilerini ağırlayacak. LÖSEV İyilikler Çarşısı'nın daha sonra diğer illerde de açılacağını söyleyen Üstün Ezer sözlerine şöyle devam etti: “İyilikler Çarşısı'na herkesin destek olacağına, katılacağına inanıyoruz. Bu büyük bir sosyal duyarlılık hareketidir. LÖSEV İyilikler Çarşımıza siz de destek verin ve bir çocuğumuzun hayatına bir gün de siz katın. Elbette bağışlarla açılan bu çarşılarda eksiklerimiz olacaktır. Örneğin beyaz eşyalar (Çamaşır – bulaşık makinesi) televizyon, yatak – yorgan – nevresim takımları, battaniye, halı, elektrik süpürgesi, küçük mutfak aletleri eşyaları, mont, ayakkabı, temizlik malzemeleri gibi. Yalnızca ürün olarak düşünmeyelim. Tatil imkanı, dershane ya da başka sürpriz hediyeler de çocuklarımızı hayata bağlayacaktır.”