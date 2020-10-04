Lösemiyi yendi, hayalini gerçekleştirdi

Balıkesir'de Altıeylül Belediyesinin sosyal hizmetler birimi Altıeylül Belediyesi Gelişim Merkezi (ALGEM) tarafından hayata geçirilen "Hayallerime Işık Ol" projesi kapsamında 2 yıldır lösemi tedavisi gören ve bu hastalığı yenen Muzaffer Gürel'in hayali gerçek oldu. Gürel, yamaç paraşütü yaparak o anları da aksiyon kamerasıyla görüntüledi.

Altıeylül Belediyesi, ALGEM ekipleri tarafından “Hayallerime Işık Ol” projesi kapsamında lösemiyi yenen 13 yaşındaki Muzaffer Gürel’i hayali gerçekleştirildi.

Gürel, “Ben 2018’den beri bu hastalığı yaşadım. 3-4 ay önce hastalığım bitti ve zorlu bir süreç oldu. Sosyal aktiviteler ve fiziksel aktivitelere katılma imkanım olmadı. Altıeylül Belediyesi ekipleri evimize geldi, hayallerimi sordular. Ben yıllardır aklımda olan hayalimi söyledim. Yamaç paraşütü ile uçmayı hayal ediyordum. Sağ olsunlar bunu yapabileceklerini söylediler” dedi.

Altıeylül Belediyesi’nin ALGEM ekipleri, Balıkesir Sportif Havacılık Kulübü Derneği yetkilileri ile irtibata geçerek bu şekilde bir proje yapacaklarını söylediler. Harekete geçen ekipler lösemiyi atlatan Muzaffer Gürel’i Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Akçaköy mahallesine götürerek yamaç paraşütü hayalini gerçekleştirdi.

UÇMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI

Uzman yamaç pilotlarının kontrolünde Akçaköy Mahallesi’ndeki Türkmentepe’de yamaç paraşütüne binen Gürel, İkizcetepeler Barajı ve çevresindeki doğal güzellikleri seyrederek uçmanın mutluluğunu yaşadı.

Gerçekleştirilen proje hakkında bilgi veren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Güzel bir etkinliği bugün hem Muzaffer’i mutlu etmek adına, hem de gerçekten Altıeylül’de yaşayan çocuklarımızın mutlu olabilmesi için gerçekleştirdik.” dedi. (İHA)