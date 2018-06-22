Lösev için Anıtkabir’e bisikletle gidiyorlar

Eşini kanser hastalığından kaybeden Kayhan Kıyıcı (50) kanser hastalığına ve hastalarına dikkat çekmek için oğlu Ege Kıyıcı (16) ve oğlunun arkadaşı Kutay Haşimoğlu (16) ile birlikte İstanbul’dan Ankara’ya kadar bisikletle gitmeyi planlıyor.

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Ege Kıyıcı; 16 yaşında lise öğrencisi, lisanslı okçu, amatör bisikletçi. Kutay Haşimoğlu; 16 yaşında amatör bisikletçi. Kayhan Kıyıcı; 50 yaşında, beyaz yakalı, amatör bisikletçi.

Sürgit Yardım Projesi Nedir?

Ege Kıyıcı bu bu konuda şunları söylüyor: “Lösemili çocukların tedavisine destek vermek amacıyla yardım toplamak için, fiziksel sınırlarımızı zorlayarak yapılan İstanbul'dan Ankara'ya uzun bir bisiklet yolculuğudur. “

Nasıl yardım edecekler?

Ege Kıyıcı: “Yolculuğumuzu ‘Sürgit’ isimli internet sitesi aracılığıyla ve sosyal medya hesaplarımızdan takip eden

dostlarımız, surgit.org ‘da bulunan yardım linkini kullanarak LÖSEV'e bağış yapabiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Bisikletini al, sen de katıl!

Sürgit'in kelime anlamı Türk dil kurumuna göre , “sonsuza kadar ” anlamına geliyor. Sürgit projesi sonsuza kadar yardım etmeyi hedefliyor. Bisiklet kullanmayı seven herkesi yolculukları sırasında kendilerine katılmaya davet eden Kayhan Kıyıcı, bu projenin devamının geleceğini, ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin ve dünyanın değişik noktalarına bisikletle gideceklerini söyledi.

Ata'nın huzurunda son bulacak!

İlki gerçekleşen sürgit bisiklet yolcuğu Ankara'da Anıtkabir'de son bulacak.