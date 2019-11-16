LÖSEV tarım ilaçsız doğal mandalina üretti

Kanserlerin grip gibi yayıldığını bunun nedeninin ise katkı maddeleri olduğunu anlatan LÖSEV Başkanı Doktor Üstün Ezer, vakıf olarak tarladan evlere yüzde yüz doğal gıda üretmeye başladıklarını söyledi.

İzmir Seferihisar'daki Lösemili Çocuklar Vakfı Çiftliğinde yetiştirilen tarım ilaçsız, parafinsiz doğal mandinaları tüm Türkiye'de satışa sunduklarını anlatan LÖSEV Başkanı Üstün Ezer neden doğal gıda üretimine başladıklarını SÖZCÜ'ye anlattı. Marketlerde satılan elma, portakal, mandalina gibi meyvelerin raf ömrünü uzatıp, parlak görünmesini sağlamak için yasaklı tarım ilaçlarının kullanıldığını belirten Dr. Üstün Ezer şöyle devam etti:

TEHLİKEYİ GÖRDÜK

“Ülkemizde lösemi ve kanser hızla artıyor, adeta grip gibi yayılıyor. Bunun nedenlerini araştırdığımızda beslenme ve kanser yapabilen kimyasallar ve tüm gıdaların içine konulan katkı maddeleri birinci sırada yer alıyor. Artan nüfusu doyurmak problem haline gelmiştir. Öte yandan doğal tarım alanlarına yapılan beton gökdelenler, otoyollar, AVM'ler, yazlık siteler verimli toprakları yok etmiştir. Doğal tarım ve hayvancılığın yerini ne yazık ki kimyasal maddeler, ilaçlar, hormonlar almıştır. Bunların tümü ne yazık ki kanserojendir. LÖSEV olarak bu gerçeği görüyoruz ve doğal beslenmenin önlemine dikkat çekiyoruz. Bu amaçla artık vakfımız doğal gıdalar üretmeye başladı.”

TARIM İLAÇLARI ÖLDÜRÜYOR

“Marketlere elma, portakal, mandalina veren araçlar canlı parlak görünsün ve raf ömrü uzasın diye kontrolsüz, aşırı miktarda ve yasaklı tarım ilaçları kullanılıyor. Zararlı bazı böcekleri öldürelim derken, doğal ekolojik denge bozuluyor. Mesela hepimizin çok sevdiği uğurböcekleri mandalinaların yapraklarında oluşan bitleri yiyerek yok ediyor, arılar hem bal yapıyor hem bitkilerin, çiçeklerin döllenmesinde büyük rol oynuyor. Ne yazık ki aşırı ve bilinçsiz yapılan tarım ilaçlamaları hepsini yok ediyor, öldürüyor. Bu tarım ilaçlarının meyvenin özüne kadar geçtiği çok iyi biliniyor. Bunun dışında kimyasal ilaçlar, hormonlar ile yorgun düşmüş, tükenmiş ve verimsizleşmiş toprak ile meyve ağaçlarına verilen doping etkili ilaçlar da meyvelere geçiyor ve kanserojen olabiliyor.”

SON DERECE ZARARLI

Bu mevsimde çok sevilen mandalinaların yeşil toplanıp sarı ve turuncu gözükmesi için kimyasal işlem uygulandığına dikkat çeken Üstün Ezer, doğal mandalina üretimine nasıl başladıklarını şöyle anlattı: “Yeşil toplanan mandalinaların sapsarı hatta turuncu görünmesi için çok zehirli ve kanserojen bir gaz olan ‘etilen gazı' ile muamele edilmesi, sonra da bütün gözenekleri kapansın ve suyunu kaybetmesin diye uygulanan parafin (mumlama)sakıncalıdır. Son derece zararlı ve kanserojen olan bu işlemler birilerine para kazandırırken çocuklarımıza da hastalık getiriyor. Ne yazık ki son yıllarda Türkiye genelinde mandalinalar yanlış yöntemlerle yetiştiriliyor ve piyasaya sunuluyor. Bunun altında raf ömrü uzun olsun denilen anlayışla bir mandalina ağaçtan koparıldıktan sonra 3-4 ay bozulmadan çürümeden satılabilsin isteniyor. Bunu tüketici halkımız değil, büyük marketler dayatıyor. Özellikle mandalinayı çocuklarımız çok seviyor ve en çok onlar tüketiyorlar. Bu yüzden tehlikenin farkındayız ve vakıf olarak doğal mandalina ürettik.”

TAMAMEN DOĞAL

“Mandalinalar İzmir Seferihisar LÖSEV Çiftliği'nde her hafta toplanıyor ve taze taze satışa sunuluyor. 3 ve 6 kiloluk mukavva kolilerde LÖSEV etiketiyle satılıyor. Bunlar LÖSEV'in Ankara- İstanbul- İzmir ve Adana başta olmak üzere çeşitli yerlerde açılan LSV dükkanlarından ve internetten (www.lsvdukkan.com) temin edilebilir.”

LÖSEV'in mandalina dışında zeytinyağı, nar ekşisi, ev yapımı salça, reçel, mantı, tarhana, erişte gibi birçok ürünü de tamamen doğal ürettiklerini belirten Üstün Ezer “Bu ürünleri doğal beslenmek isteyenler için hazırladık. İnanıyoruz ki, bu akım giderek yayılacak ve eski sağlıklı sofralarla sağlıklı çocuklara sahip olacağız. Lösemi ve kanseri durdurmak için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi. Hande ZEYREK / SÖZCÜ