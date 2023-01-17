Loto milyoneri Kürşat çekilişle para verecek: Tek şartı var

Eylül ayında loto kazanarak 10 milyon euronun sahibi olan Chico lakaplı Kürşat Y. isimli Türk, servetinin bir kısmını hediye edeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın Dortmund şehrinde yaşayan ve Eylül ayında büyük ikramiyeyi kazanarak bir anda milyoner olan 42 yaşındaki Türk Kürşat Y. yeni bir açıklama yaptı.

Chico lakabıyla bilinen ve 10 milyon euroyu kazandıktan sonra önce kendisine lüks otomobiller satın alan ve ünlü markalardan kıyafetler ve aksesuarlar alan Kürşat, parasının bir kısmını dağıtacağını söyledi.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’e konuşan Kürşat, “Üç şanslı kişiye paramın bir kısmını vereceğim” dedi. Chico lakaplı Kürşat, “Üç şanslı kişi arıyorum. Her birine 5 bin, 3500 ve 1500 euro vereceğim” ifadesini kullandı.

TEK BİR TALEBİ VAR

Kürşat, “Şubat ayında bir çekiliş yapacağım ve tek bir şartım var, parayı isteyen kişiler bu parayla ne yapacaklarını bana iletmeliler” ifadesini kullandı. 15 binden fazla insanın katıldığı belirtilirken şu ana kadar gelen başvuruların isteği arasında “ehliyet”, “Disneyland’da tatil” ve “çocuklarıma bırakmak için para” gibi talepler olduğu da öğrenildi.

Kürşat, “Ben birkaç insanı mutlu etmek ve Instagram’daki takipçilerimi artırmak istiyorum” dedi.

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