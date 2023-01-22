Loto milyoneri Kürşat soyuldu: Hırsızlığı İstanbul’da fark etti

Almanya'da 2022'nin sonunda lotoyu tutturarak yaklaşık 10 milyon euro ikramiye kazanan Chico lakaplı Kürşat ülke gündeminden düşmüyor.

Sozcu.com.tr

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Lotoyu kazanarak euro milyoneri olan ve sık sık Alman medyasına verdiği demeçlerle gündem olan Chico lakaplı 42 yaşındaki Kürşat Y. yine Almanya kamuoyunun gündemine oturdu…

Loto kazandıktan sonra lüks otomobiller, tasarım kıyafetler satın alan ve evlenmek istediğini sık sık söyleyerek kendisine eş arayan Kürşat, parasının bir miktarını kaptırdı. Geçen hafta sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatarak bazı insanlara bağış yapacağını söyleyen ve bu sayede Instagram’da takipçi sayısını artırmak istediğini dile getiren Kürşat Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild am Sonntag’a konuştu.

Lüks tüketim ürünleri satın almasına rağmen maddi durumunu yakından takip eden Kürşat, tatil ve bazı yatırım hamleleri için geldiği İstanbul’da hayatının şokunu yaşadı. İstanbul’da banka kartının ATM tarafından yutulduğunu söyleyen Kürşat, banka hesabından 10 bin euro (yaklaşık 20 bin TL) çekildiğini gördü. Geçen hafta bu miktarda para çekmediğini söyleyerek bankasını arayan Kürşat, paranın ATM kartıyla Frankfurt/Main’den çekildiğini söyledi. Alman medyasına konuşan Kürşat, “Ben bu işlemi yapmadım, ben hiç Frankfurt/Main’a gitmedim ki” dedi.

Geçen ay ATM’nin kartını yuttuğunu fakat yeni kartın da hiçbir zaman gelmediğini söyleyen Kürşat, “Muhtemelen biri yeni kartın olduğu zarfı çaldı ve bunun içinde yeni PIN kodumda vardı. Neyse ki günlük para çekme limitin 5000 euroydu” ifadesini kullandı.

Bir gün içinde 2000, 2000 ve 1000 euro çekildiğini tespit eden Kürşat ertesi gün de benzer bir şekilde paranın çekildiğini belirtti. Bankadan alınan belgeleri Alman medyasıyla paylaşan Kürşat’ın bu eksikliğe rağmen halen 156.803 eurosu olduğu görülüyor.

Şikayetçi olan ve polise giden Kürşat’ın avukatı Arndt Kempgens, “Eğer olay tahmin edildiği gibiyse para Kürşat’ın hesabına tekrar yatar” dedi.

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