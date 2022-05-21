Lotoda 110 milyon euro Türk mahallesine çıktı

Avrupa’da 18 ülkenin katıldığı EuroJackpot adlı lotoda biriken 110 milyon Euro, Türkler’in yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne çıktı. Lotoyu 15 kişi ortak oynamış. Biri iki pay, diğerleri birer pay aldı. Almanya’da 15 yeni zengin oldu.

Ali GÜLEN

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Avrupa’da 18 ülkenin katıldığı büyük EuroJackpot adlı lotoda, 13 çekiliş üst üste biriken 110 milyon Euro, Türkler'in yoğun olarak yaşadığı, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne çıktı. Eyaletteki Türk nüfusu 1 milyonun üzerinde.

Büyük ikramiyenin çıktığı loto kuponunu 15 kişinin ortak oynadığı, bir kişinin iki payının olduğu, diğerlerinin de bir payının bulunduğu açıklandı. İki payı olan talihli 13.8 milyon Euro alırken, diğerleri 6.9'şar milyon Euro kazandı.

KAÇIRANLAR DA ZENGİN OLDU

50 sayı arasından 5 doğru ve iki yedeğin bulunmasıyla büyük ikramiye kazanılırken, büyük ikramiyeyi tek sayıyla kaçıranlar da 674'er bin Euro aldılar. Bunların ikisi Almanya, ikisi de Danimarka ve Finlandiya'dan.

Avrupa Lotosunda, biriken para kasaya kalmıyor. 120 milyona kadar limit çıkabiliyor ve bu para dağıtılana kadar çekiliş yapılıyor. Rakam 120 milyona ulaşınca, paranın mutlaka dağıtılması gerekiyor. Ardından 10 milyon Euro ile yeniden çekiliş başlıyor.

ÇEKİLİŞ HELSİKNİ'DE YAPILIYOR



Avrupa lotosu Salı ve Cuma günleri çekiliyor. 110 milyonluk bu rekor ikramiyeden önceki loto rekoru 90 milyon Euro idi ve o da üç kez Almanya'daki lotoculara çıkmıştı. Almanya'nın Münster kentindeki Lotto idaresi tarafından koordine edilen çekiliş, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılıyor.

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