Lüferden sonra çipura bolluğu

İstanbul'da uzun yıllar sonra balıkçıların ağına çipura balıkları takıldı. Bu yıl yaşanan lüfer bolluğundan sonra çipura popülasyonunun da artmış olması balıkçıları sevindirdi.

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Sarıyer açıklarında Karadeniz’de ava çıkan balıkçı Hayrettin Kıran yıllar sonra çipura balıkları yakaladı.

Denize atılan ağlara bolca çipura balığı takıldı.

Lüfer bolluğundan sonra senelerdir görülmeyen çipuraların da ortaya çıkması balıkçıları sevindirdi.

“LÜFER BEKLİYORDUK ÇİPURALARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK”

Kıran “Lüfer beklentimiz vardı ancak çipuraları görünce şaşırdık. Balıkhanedekiler ve restoran yetkilileri de şaşırdı” dedi. (İHA)

