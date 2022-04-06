Lüks marka Chanel’den Rusya’ya kısıtlama geldi: Satmadan önce soruyorlar

Rusya ile Ukrayna arasında 40 günü aşkın bir süredir savaş devam ederken moda dünyası da tepkisini göstermeye devam ediyor... Bir süre önce Rusya'daki hizmetlerini kapatan Fransa merkezli lüks giyim markası Chanel, başka ülkelerden alışveriş yapan Ruslara kısıtlama getirdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 24 Şubat’tan beri Ukrayna’yı işgal etmesine tepkiler dinmiyor… Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Rusya’daki faaliyetlerini askıya alan Fransa merkezli lüks tüketim markası Chanel, Rus vatandaşlarına yeni kısıtlamalar getirme kararı aldı.



ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg’in aktardığı haberde, Chanel’in başka ülkelerden alışveriş yapan Rus vatandaşlarına satış yapmadan önce “Bunu Rusya’da mı kullanacaksınız” diye sorduğu ortaya çıktı. Chanel’in bu sayede Avrupa Birliği’nin uyguladığı 300 eurodan pahalı lüks ürünlere uygulanan yaptırımı uyguladığı belirtildi. Avrupa Birliği ayrıca, ürünlerini Rusya’da kullanacak Rus vatandaşlarına lüks tüketim ürünlerinin satışını engellemişti.

Chanel adına açıklama yapan yetkili, “Yeni bir süreç başlattık ve nerede yaşadığını bilmediğimiz müşterilere bu ürünleri Rusya’da kullanıp kullanmayacaklarını soruyoruz. Bu durum bazı müşterilerimizde hayal kırıklığı yarattı” dedi.

Bloomberg bu durumu, “Dubai’deki Chanel’de çalışanlar Rus müşterilerine 8250 euroluk Chanel çantanın Rusya’da kullanıp kullanmayacaklarını sorabilecek, Ruslar buraya özgürce seyahat edebiliyor” sözleriyle aktardı. Rus vatandaşları savaşa rağmen Türkiye’ye de ulaşım sağlayabiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Chanel’i Twitter üzerinden eleştirdi. Marka, 4 Mart’tan itibaren Rusya’daki mağazalarını kapatmış ve e-satış platformunu da askıya almıştı.