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Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı
Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı
Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar yeniden açıldı. Bostancı'da bulunan lunapark havadan görüntülendi. 
Yaşam 7 Temmuz 2020 - 09:36

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 1 Haziran’dan itibaren kademeli olarak kaldırılmasıyla Türkiye’de kontrollü sosyal hayat başladı. Bu kapsamda yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar ve tematik parklar,  İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle yeniden hizmet vermeye başladı.
Lunaparklarda bulunan oyun alanları sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlendi. İçeride maske takılmasının zorunlu olduğu Bostancı’daki lunapark havadan görüntülendi.

FOTO:DHA

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