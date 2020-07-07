Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 1 Haziran’dan itibaren kademeli olarak kaldırılmasıyla Türkiye’de kontrollü sosyal hayat başladı. Bu kapsamda yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar ve tematik parklar, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Lunaparklarda bulunan oyun alanları sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlendi. İçeride maske takılmasının zorunlu olduğu Bostancı’daki lunapark havadan görüntülendi.