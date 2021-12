Maceraseverler gördükleri manzara karşısında şaşıp kaldı

Düzce’de off-road tutkunu iki kişi, kar yağışı sonrasında Sakarca Yaylası'na ulaşmak için orman yolunu tercih etti. Macera dolu yolcuklarını kaydeden maceraseverler, gördükleri manzara karşısında şaşıp kaldı.

Düzce’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile iki off-road tutkunu yaylalara çıktı.

Yolculuklarını an be an kayıt altına alan maceraseverler, karla kaplı normal yolları tercih etmek yerine orman yolunu tercih etti.

Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak ile doktor Ali Nihat Annakkaya, orman yolunda ilerledikleri esnada gördükleri manzara karşısında şaşıp kaldı.

“MUHTEŞEM”

Kaydedilen görüntülerde, Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak’ın, “Hocam şu manzaraya bakar mısınız? Muhteşem. Düzlük alanda gittiğimizi düşünecekler. Nerede gittiğimize bakın. Teker gözükmüyor. Şu görüntüye hayranım. Muhteşem bir ortam, muhteşem bir güzellik. Ağaçların güzelliğine bakın” dediği duyuldu.

Doktor Ali Nihat Annakkaya ise “Orman yolundan gidiyoruz. Kanallar var, oraya düşüyoruz. Ama sakin gidiyoruz. Kar yumuşak, kar kalınlığı giderek artıyor. Ormanın güzelliklerini görüyoruz. Henüz araçta kilit sistemini çalıştırmadık. Kilitsiz gidiyorum. Kilidi açsam daha iyi gidecek aslında. Ama muhteşem bir güzellik içerisinde gidiyoruz” diye konuştu. (İHA)



