Machine Gun Kelly sosyal medyayı ikiye böldü: Megan Fox’un kanını boynunda taşıyor

Üç çocuk sahibi olduğu eşi Brian Austin Green'den ayrılan ve ABD’li rapçi Machine Gun Kelly ile geçtiğimiz yaz yeni bir aşka yelken açtığını doğrulayan ünlü oyuncu Megan Fox, yeni ilişkisiyle sık sık gündeme geliyor.

Sevgililer günü için paylaşım yapan çift aşklarını bir kez daha ilan ederken, 30 yaşındaki rapçi sosyal medyayı ikiye böldü. Fox’la fotoğraflarını paylaşan Kelly, sevgilisinin bir damla kanının bulunduğu kolyeyi boynunda taşıdığı notunu düştü.

Kelly’nin paylaşımıyla şaşkınlığa uğrayan hayranları, fotoğrafın altını yorum yağmuruna tuttu. Ünlü rapçinin bu davranışını ‘romantik’ bulanlar olsa da, ‘ürpertici’ bulanların sayısı da bir hayli fazla oldu.

34 yaşındaki Fox ile Kelly arasında bir ilişki olduğu iddiaları ilk olarak geçtiğimiz yıl mayıs ayında ortaya atılmıştı. Fox, Kelly’nin ‘Bloody Valentine’ klibinde rol almıştı.