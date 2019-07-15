Maden Ocağı 10 katı büyütülmek istenince, çevreciler eylem yaptı

Muğla Köyceğiz’de 80 tür endemik bitkiye ev sahipliği yapan Sandras Dağı’nın bin 750 metre ilerisindeki maden ocağı alanının genişletilmemesi için, çevreciler eylem yaptı. Çevreciler, endemik bitkilerin tehlike altında olduğunu belirterek, “Sandıras’ta madene izin verme, Çiçek Baba’yı incitme” yazılı pankart astı.

Muğla Köyceğiz'de bulunan Sandras Dağı'nın bin 750 metre ilerisinde orman yangınları için oluşturulan göletin olduğu alana 4 yıl önce maden çıkarma izni verilmiş ve ağır tonajlı araçların köprüyü çatlatması nedeniyle, göl su akışı kesilmişti. Alabalık, sazan gibi tatlı su balıkları başta olmak üzere birçok canlıya da ev sahipliği yapan alan için o dönem yapılan eylemler cevap bulamamıştı.

ENDEMİK BİTKİ VE CANLILAR TEHDİT ALTINDA

Aradan geçen 4 yıl içinde aynı bölge için bu kez de maden çıkarma izninin genişletilmesi istendi. Alanın genişletilmesine karşı olan Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) öncülüğünde, Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği, Tema Vakfı Köyceğiz temsilcileri yaklaşık 60 kişilik bir grup alanda eylem yaptı ve basın açıklaması okudu.

Göl kenarında düzenlenen forum sonrasında ellerindeki ‘Sandras Madene Kurban Edilemez', ‘Sandras'ta Madene İzin Verme, Çiçek Baba'yı İncitme', ‘Muğla Cennet Kalsın', ‘Huzuru Rantta Değil Doğada Ara' yazılı pankart ve afişlerle madene kadar yürüdü.

MADEN OCAĞI BÖLGESİ 10 KATI GENİŞLETİLMEK İSTENİYOR

Açıklamada, “Gökçeova Gölü'nün yakınındaki ormanlık alanda, Alfa Olivin Şirketi'nin faaliyet sahasını 2,5 hektardan 25 hektara çıkartmak için Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak ÇED incelemesi gerektiren 26 hektar sınırının hemen altında tutulmuş olması dikkatlerimizden kaçmadı” denilerek, bölgenin tarihi dokusunun zedelenmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Çevreciler, “Bölgenin tüm güzelliklerini tahrip edecek bir maden faaliyetine izin verilmiş olmasını aklımız ve vicdanımız kabul etmiyor. Yetmiyormuş gibi, şimdi de faaliyet sahası on kat genişletilmek isteniyor. Şirket yetkililerine sesleniyoruz, Sandras'tan elinizi çekin! Sandıras köylülerinin kültürüne saygı duyun, Çiçek Baba'nın ruhunu rahatsız etmeyin. Platform olarak işin takipçisi olmayı sürdüreceğiz” dedi.