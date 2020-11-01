Maden ocağına direnen dağ

8 bin yıllık antik Latmos Dağı (Beşparmak) eşsiz kaya resimleriyle ünlü. Ancak dağdaki maden ocaklarında art arda dinamitler patlatılarak doğa ve kültür yok ediliyor.

Kaya resimleri, kale, kilise, antik yerleşim yerleri gibi sayısız arkeolojik bulgulara ev sahipliği yapan Aydın ile Muğla sınırındaki antik Latmos Dağı (Beşparmak), maden ocaklarına direniyor. Bir yandan dağdaki barışçıl kaya resimlerinin dünyaya tanıtılması için proje hazırlanıyor, diğer yandan dağdaki maden ocaklarında art arda dinamitler patlatılarak doğa katlediliyor.

HER TARAFI PARSELLENMİŞ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın ve Muğla Valiliklerinin desteklediği, kaya resimlerinin tanıtımını amaçlayan “21. Yüzyılda Kültürlerarası Barışsal Yaklaşım Hareketinin Temellendirilmesi” projesi için hazırlıkların yürütüldüğü dağın tamamının maden ocakları için parsellendiği öğrenildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, dağın koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

Sürücü, “Dağda maden ruhsatı alınmayan boş yer yok. Dağın her tarafı parsellenmiş durumda. Bir yandan bölgenin turizme açılması, arkeolojik bulguların korunmaya çalışmaları yürütülürken, diğer yandan dinamitler patlatılıyor. Doğa harikası dağ tahrip ediliyor. İkisinin bir arada olması çok üzücü” dedi.

MİLLİ PARK İLAN EDİLMELİ

Latmos Dağı’nın bütüncül olarak korunması için Milli Park ilan edilmesi gerektiğini söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Bulunan kaya resimleri tescil ettiriliyor. Böylece o bölgede bir koruma kalkanı oluşturuluyor. Ama bu yeterli değil. Dağın bütüncül olarak korunması için Milli Park olarak ilan edilmesi gerekiyor” dedi.