Maden ocağına köylülerden sert tepki: Tarım, üretim ve yaşam biter

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Tuzabat köyüne sadece 500 metre mesafede kurulacağı iddia edilen maden ocağına köylüler ve CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban sert tepki gösterdi. Ocağın kurulması halinde zeytin, kiraz, elma ağaçları ile yeraltı sularının zarar göreceğini söyleyen muhtar Mehmet Uğur Uygun kaymakamlığa dilekçe yazdığını, köy halkı olarak ayrıca dava açacaklarını söyledi. Doğa ve çevreciler ise imza kampanyası başlattı.

MADEN OCAĞINA ÇED GEREKLİ DEĞİL RAPORU VERİLMİŞ

Doğa tutkunu Yaşariye Özkaya change.org üzerinden başlattıkları Zehir Solumayalım, başlıklı imza kampanyası ile destek aradıklarını belirterek “Yeşil doğamıza maden ocağı açarak, doğamızı katledecekler. Demireller şirketinin 2019 yılında ruhsatını aldığı boksit madeni ocağı için Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu gerekli değildir denmiş. Burası çam ağaçlarıyla çevrili, artezyenlerimiz var, arıcılık var, temiz havamız var. Çevresel etki değerlendirmesi raporu neden gerekli değil? Bodrum yolundaki çam ormanları yok olmasın.

Kiraz bahçelerimizin çiçekleri solmasın. Çocuklarımın sağlığı için yaptığım organik sebze meyvem elimden alınmasın. Mehmet Akif Ersoy’un da mektuplarında temiz havasından doğasından söz ettigi Tuzovası (Tuzabat) zehir solumasın. Dağlarımızda bırakın kurtlar domuzlar yılanlar karakulaklar akrepler karıncalar kuşlar arılar, ovasında kirazlar zeytinler elmalar cevizler yaşasın. Bırakın bizi biz kendi doğalımızla kalalım. Bırakın bizi biz insan gibi yaşayalım. Zehir solumayalım” diye konuştu.

MUHTAR UYGUN, TARIM,ÜRETİM VE YAŞAM BİTER

Tuzabat Mahalle Muhtarı Mehmet Uğur Uygun yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi; “Konudan bu ay haberimiz oldu. Daha sonra araştırdık. Kaymakamlığa gittim ve bilgi aldım. Ardından halkımızı bilgilendirdik. Ev ev dolaşıyoruz. Halkımız açılmasını istemiyor. İmza topluyoruz şuan. Bizim maden ocağının kurulacağı yerin yakınında zeytin ağaçlarımız var. Ayrıca ağaçların kesildiği alanda yapılması planlandığı öne sürülen tesis alanın kesim sahasının üstünde olması tehlikeli.

Kiraz ağaçlarımız var. Bahçelerimiz var. Yaklaşık 700-800 metre uzaklıkta yapılması planlıyor. Bölge aynı zamanda arıcıların kovanlarını yerleştirdikleri bal ürettikleri bir yer, arıcılığı bitirecekler. Köyümüzde kiraz ve elma üretimi çok fazla. Bunlar çok zarar görecek. Yeraltı sularımız da o bölgeden geliyor. Bu sular zarar görecek. Kuyularımız kuruyacak. Tarım, üretim ve yaşam bitecek”

DAVA AÇACAĞIZ

Muhtar Uygun konuşmasının son bölümünde, “Kaymakamlığa dilekçe yazdım. 30’unda askı süreci bitince dilekçemizi vereceğiz. Ayrıca dava da açacağız. Başka kurumlara da başvurumuzu yapacağız. Biz açılmaması için elimizden geleni yapacağız. Kurumlarımızdan da halkın bu tepkisine kulak vermelerini istiyorum” ifadelerine yer verdi.

MİLAS'IN TALAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ, DEDİ.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'da olay yerine giderek köylülere destek verdi. Alban CHP ‘li Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat ile görüştüğünü belirterek şunları söyledi: “Milasımızın talana ve doğa katliamına kurban edilmesine izin vermeyeceğiz, hep birlikte direneceğiz! Bugün Tuzabat’ta kurulmak istenen maden işletmesine karşı çıkarak iptal edilmesi için imza toplayan ve Ekizköy’de yapılan ağaç katliamına karşı çıkan halkımızla buluşarak, haklı mücadelelerine omuz verdik. Konuyu TBMM'nin gündemine getireceğiz, köylünün üretiminden yaşamlarından ellerini çekmelerini sağlayacağız, yüzlerce yıllık köylerin maden ocaklarına kurban edilmesini önlemek için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

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