Madenci çocuğu Kübra: Babamı görmedim ama çok özledim

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 7 yıl önce linyit ocağını su basması sonucu yaşamını yitiren 18 madenci mezarları başında anıldı. Maden işçisi babası Osman Çoksöyler öldüğünde 3 aylık olan Kübra Çoksöyler (7), ''Babamı görmedim ama çok özledim'' dedi.

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Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyünde Has Şekerler Madencilik’e ait linyit ocağında 28 Ekim 2014’te yürekleri yakan acı yaşandı. Saat 12.15’te öğle yemeği molası sırasında eski ocakta biriken su, işçilerin bulunduğu bölümü bastı. Su baskını sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi.

“BABAMI ÇOK SEVİYORUM”

Ölen madenciler, facianın 7. yıl dönümünde aileleri tarafından mezarları başında anıldı. Madenci çocukları, babalarının mezarını ziyaret etti. Onlardan biri olan Kübra Çoksöyler, babası Osman Çoksöyler öldüğünde kendisinin 3 aylık olduğunu belirterek, ”Babamı görmedim ama çok özledim. Babamı çok seviyorum” dedi.

“ACIMIZ HÂLÂ TAZE”

Kübra’nın annesi Şadiye Çoksöyler de aradan 7 yıl geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu belirterek, ”Eşim ve arkadaşları 2014 yılında maden faciasında yaşamlarını yitirdi. Şu an 7. yılındayız. Yıllar geçmesine rağmen acımız içimizde hâlâ sönmüyor” diye konuştu. (DHA)