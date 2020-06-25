Madonna’dan Donald Trump’a sert çıkış: Nazi, sosyopat

ABD Başkanı Donald Trump “Çok test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız” açıklamasıyla gündem olmuş ve çok fazla tepki çekmişti. Başkanın bu açıklaması Madonna’yı da ayağa kaldırdı. Trump’ın sözleri üzerine Instagram hesabından eleştirel bir mesaj yayınlayan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna ‘Nazi’ ve ‘sosyopat’ benzetmeleri yaptı.

Madonna, yayınladığı mesajda şöyle yazdı: “Şunu netleştireyim. Amerika'da Covid testi yavaşlatıldı, çünkü testi pozitif çıkan insanların sayısı Trump'ın başa çıkabileceğinden fazla. Ve bayrak yakanları bir yıl hapse atmak için bir yasa yapılsın ama siyahları sebepsiz yere vuran ve öldüren polis memurları için hiçbir yasa, reform yapmayalım ya da çözüm getirmeyelim mi? Trump, George Washington kölelere sahip olmasına rağmen George Washington’un imajının kutsallaştırılmasından rahatsız! Beyaz üstünlükçüye karşı uykulu Joe Biden'ı destekleyeceğim. Nazi ya da diğer bir deyişle sosyopat Beyaz Saray'da. Uyanma vakti!”