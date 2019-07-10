Magandalardan gazeteciye saldırı

Serbest gazetecilik yapan 38 yaşındaki C. H., Kaş'taki bir eğlence merkezinin önünde iki kişi tarafından darp edildi. Gazetecinin bir gözünün kemiği iki yerinden kırıldı. Diğer gözünde kayma ve yüzünde sinir hasarı oluştu.

Serbest gazetecilik yapan C. H., geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için Kaş’a gitti. Burada bir eğlence merkezine giden C.H., mekanda karşılaştığı arkadaşı Dilşad N. Ö. ile konuşurken, F. E. ile çarpıştı. Ardından F. E. ve arkadaşı gazeteciye sözlü saldırıda bulundu. C.H. olaydan bir süre sonra oteline dönmek için dışarıya çıktı. Burada F. E.’nin arkadaşı ile karşılaşan C. H., yine sözlü saldırıya uğradı. Ardından F.E., gazeteciye saldırmaya başladı. C.H. saldırıdan hareketsiz kalarak kurtuldu.

SİNİR HASARI MEYDANA GELDİ

C. H., olayın ardından şikayetçi oldu. Polis mekandaki kamera görüntülerini istedi ancak mekanın yetkilileri kameraların mekanın girişini değil içini çektiğini ve birinin sıcaktan çalışmadığını söylediler. C. H.’ye saldırıdan sonra yardım eden eğlence merkezinin servis personeli T.Y. ve M. A. ise verdikleri ifadede kavga anını görmediklerini söylediler. Babasının emekli komiser olduğu öğrenilen Dilşad’ın ise yararlı bir şahit olacağına inanmadığı gerekçesiyle şahitlik yapmayı reddettiği iddia edildi. Şüpheli F.E.’nin olay gecesi yanında olan arkadaşının ise resmi kayıtlarda adına rastlanmadı.

C.H.’nin göz kemiğinin iki yerden kırıldığı, hasar almayan gözünde darbeler yüzünden kayma olduğu ve yüzünde sinir hasarı meydana geldiği ve ameliyat olacağı öğrenildi. C.H. yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde Bozcada’da bir grup maganda tarafından darp edilen ve yaşamını yitiren gazeteci Ramazan Öksüz’ü hatırlatarak, “Ramazan Öksüz cinayetine üzüntümüz devam ederken böyle bir olay yaşadım. Verilmiş sadakam varmış. Adalet sistemimize ve yetkililerimize güveniyorum. Öncelikle tabiki hakkımı yasal yollardan arayacağım. Benim kaale alınmam için illaki ölmem mi gerekiyordu? Ayrıntılı açıklamayı daha sonra yapacağım” dedi. Şüpheli F.E. ise yapılan tetkiklerde 0.98 promil alkollü çıktı ve ifadesinde olay anını hatırlamadığını belirtti.