‘Mağara Kent’ turizme kazandırılıyor

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilen Madavans Vadisi’nin turizme kazandırılması amacıyla Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ‘Ahlat Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi' Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından kabul edildi.

Hayata geçirilecek proje kapsamında ilçenin Kulaksız ile Tahtısüleyman mahallelerinin üst kısmında yer alan yaklaşık 238 dekarlık alana sahip çeşitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Madavans Vadisi'nde bulunan 400'den fazla mağara yerleşimlerinin ve çeşitli ibadethanelerin aslına uygun olarak restorasyonlarının yapılmasıyla birlikte yürüyüş yolları, rekreasyon çalışmaları, çadır kamp alanları, bungalov evler ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması planlanıyor.

DEFİNECİLER TAHRİP ETMİŞ



Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Necati Aktekin, “Tarihçilerimizden aldığımız bilgilere göre Neolitik Çağ'dan kalma bir alan.

Yapılan çalışmalarda tespit edilmiş olan 400'ün üzerinde mağaramız var. Fakat yıllar içerisinde meydana gelen depremler ve insanların, özellikle definecilerin tahrip etmesi sonucu bu mağaraların bir kısmı kapanmış durumda, çökmüş durumda. Biz bunları da zaman içerisinde restore edip kullanıma açmayı planlıyoruz” dedi.

YÜRÜYÜŞ YOLU VE KAMP ALANLARI



Proje kapsamında ilk aşamada 1 ibadethane ve 3 mağara evin restorasyon çalışmaları yapılarak eko turizme kazandırılacağını belirten Aktekin, “Bu alanda bizim öncelikle istediğimiz tescilli bir yürüyüş yolu planlamak ve bunu tabelalandırmak.

Yaklaşık 17 kilometrelik bir yürüyüş alanı tescillendirmeyi planlıyoruz. Alan içerisinde yine bakı terasları oluşturmayı planlıyoruz. Yine alan içerisinde çadır kamp alanları oluşturmayı düşünüyoruz. Konaklamayı sağlamak için bungalov ev tasarımları planlıyoruz” diye konuştu. (İHA)