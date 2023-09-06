Mağaraları buzdolabı olarak kullanıyorlar

Hakkari'nin Taşbaşı köyünde oturanlar, atalarının soğuk hava deposu olarak kullandığı doğal mağaralara yiyecek bırakıyor.

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Taşbaşı köyünde oturanlar, atalarından miras kalan 1 asırlık geleneği sürdürüyor.

Köylüler, ataları tarafından düzenlenip soğuk hava deposu olarak kullanılan doğal mağaraları, bugün de aynı işleviyle kullanıyor.

Köylüler topladıkları pancarı, yaptıkları yağ, yoğurt ve otlu peynir ile diğer yiyecekleri bu mağaralarda saklıyor.

Özellikle yazın depolanan bu yiyecekler, kışın taze bir şekilde sofralara geliyor.

“BUZDOLABU YERİNE KULLANIYORUZ”

Menaf Demir, “Yazın havalar sıcak olduğu için dağlarda topladığımız çeşitli pancar otlarını, otlu peyniri ve süt ürünlerini burada muhafaza ediyoruz. Burası çok serin. Bu doğal mağaraları yazın buzdolayı yerine kullanıyoruz. Kışın gelişiyle bu ürünlerimizi buradan çıkartıyoruz” dedi.(DHA)