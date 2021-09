Mahalle takımları teknelerle yarıştı

Kartal Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yarışma düzenledi. Tekne yarışına her mahalleden 16 kişilik takımlar katıldı... 20 mahallenin kıyasıya mücadelesinde şampiyonluğu göğüsleyen takım ise Cevizli Mahallesi oldu...

Sibel GÜLERSÖYLER

İstanbul Kartal Belediyesi'nin 16- 22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerden biri olan ‘Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları' Dragos Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yarışmaya 20 mahalle katıldı.

Her mahalleden 16 kişilik bir takım vardı. Mahalle muhtarlıkları tarafından oluşturulan takımların karşılaştığı yarışmalarda, her turda dört tekne yarıştı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerinin denizde güvenliğini sağladığı güzergah boyunca yarışan mahalle takımlarının dereceleri kayıt altına alındı. Her takım en az iki kez yarıştı ve aldıkları derecelerin toplamına göre en iyi derecelere sahip dört takım arasında final yarışı gerçekleştirildi.

Büyük mücadelelere sahne olan yarışmada şampiyonluğu göğüsleyen takım, Cevizli Mahallesi oldu. İkinciliği Atalar Mahallesi, üçüncülüğü ise Yakacık Çarşı Mahallesi takımları kazandı. Turnuvanın en centilmen takımı ise Çavuşoğlu Mahallesi oldu. Katılımcıların farklı renklerdeki formalarla mücadele ettikleri yarışmada, her sporcunun can yeleği giymesi sağlandı. Sabah saat 10.00'dan itibaren hazırlanarak denize açılan botların başlama işaretini ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel verdi. Vatandaşlar yarışmayı ilgiyle izledi.

Su sporu ile buluşturmak

Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel, Dragos Su Sporları Merkezi'ni tam da böyle etkinlikleri düşünerek hizmete aldıklarını ve Kartallıları yeniden su sporları ile buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Yarışmanın ödül töreni düzenlendi. Kazanlara kupa ve madalyalarını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Yöneticisi Hasan Tozkoparan takdim etti. Büyük coşku yaşandı. Oldukça kalabalık ve eğlenceli etkinliklere sahne olan Dragos Su Sporları Merkezi'ndeki yarışma, ödül töreninin ardından sona erdi.