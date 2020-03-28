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Mahallelerde moral konseri
Muğla’nın Fethiye İlçe Belediyesi Kent Orkestrası, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle, ülkemizde başlatılan “Evde kal” çağrılarına uyan vatandaşlara mahalleleri dolaşarak “Moral” konseri verdi.
Mustafa SARIİPEK
Yaşam 28 Mart 2020 - 16:32

Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı kent orkestrası ‘evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara konser verdi. Mahalle ara sokaklarında gezen bando ekiplerine vatandaşlarda balkon ve pencerelerinden eşlik etti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da, “ Belediyemizin bando ekibi, “evdekal” çağrısına uyan yurttaşlarımıza moral olmak için; bugün mahalleleri, balkonları şenlendirdi” dedi. Vatandaşlar bando ekibine pencerelerinden seslenerek teşekkür ettiği görüldü.

Son güncelleme: 16:38 - 28.03.2020
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