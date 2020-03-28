Mahallelerde moral konseri

Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı kent orkestrası ‘evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara konser verdi. Mahalle ara sokaklarında gezen bando ekiplerine vatandaşlarda balkon ve pencerelerinden eşlik etti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da, “ Belediyemizin bando ekibi, “evdekal” çağrısına uyan yurttaşlarımıza moral olmak için; bugün mahalleleri, balkonları şenlendirdi” dedi. Vatandaşlar bando ekibine pencerelerinden seslenerek teşekkür ettiği görüldü.