Mahalleli, 27 kişinin öldüğü ‘ölüm yolu’ için alt geçit istedi

Muğla’nın Ula ilçesi Çitlik Mahallesi’ni ikiye bölen 400-3 numaralı Gökova – Köyceğiz karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken meydana gelen kazalarda şimdiye kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yaramaları kaza meydana geldi. Mahalle sakinleri iki kez yetkili kurumlara dilekçe vererek alt geçit istemelerine karşın sonuç alamadı. 101 imza toplayan vatandaşlar tekrar alt geçit isteklerini yetkililere iletti.

Muğla'nın Ula ilçesinde susam üretiminde lokomotif olan Çitlik Mahallesi'ni ikiye bölen 400-3 numaralı Gökova – Köyceğiz bölünmüş karayolunda meydana gelen kazalarda şimdiye kadar 27 kişi hayatını kaybederken sayısı bilinmeyen yaramaları kazalar meydana geldi. Mahalle sakinleri iki kez yetkili kurumlara dilekçe vererek alt geçit istemelerine kimse aldırış etmedi. Kazaları önlemek için sinyalizasyon sistemi kuruldu fakat bu da çare olmadı. Son olarak 101 imza toplanarak tekrar bu istek yetkili kurumlara iletildi.

Son gelişmeler hakkında SÖZCÜ'ye konuşan İYİ Parti Ula İlçe Başkanı Salih Aksu, “Buraya çözüm adına konulan trafik ışıkları yaşlı vatandaşları yanıltıyor. Gözleri az gören yaşlılarımız karşıya geçmek için ellerini sinyalizasyona uzattığı anda yeşil yandı sanarak yola çıkıyorlar. Bu da hayatlarına mal oluyor” dedi.

TRAFİK LAMBALARI ÇARE DEĞİL, ALT GEÇİT ŞART

Son 10 yılda Servet Kavasoğlu ve İbrahim Belevi isimli bölge yaşayanlarının verdikleri dilekçelerin havada kaldığını da sözlerine ekleyen Salih Aksu şöyle konuştu:

“Bu arkadaşların verdiği dilekçelerden sonra yola sinyalizasyon konuldu. Yaya geçmek istediğinde butona elini göstermek suretiyle trafik lambaları harekete geçerek bir süre sonra yeşil yanıyor. Tamam güzel de bölgemizde kazalarda ölenlere baktığımız zaman çoğunluğu yaşlı. Elini butona götürdüğü anda yeşil ışık yandı sanıp karşıya geçmeye kalkıyor. Bu da doğal olarak hayatının sonu oluyor. Biz buraya alt geçit istiyoruz. Burada başka türlü ölümlerin önüne geçilemez.”

ÇITLIK KAVŞAĞI ÖLÜM TUZAĞI HALİNE GELDİ

En büyük sıkıntının Köyceğiz istikametinden Gökova yönüne giderken yolun çok meyilli olması nedeniyle araç sürücülerinin yasal hızın birkaç misli üstünde geçtiklerini, yayayı gördüğü anda da duramadığını da hatırlatan Aksu, “16'sı mahallemizden olmak üzere burada 27 kişi can verdi. Trafik lambaları çözüm değil, yaşlılarımız için ölüm tuzağı oluyor. Üçüncü müracaatımızı yapıyoruz. Buraya alt geçit yapılmak zorunda” diye konuştu.

HAYVANLARIMIZ TELEF OLUYOR

Ayrılmış yolun iki tarafında konuşlanan Çıtlık Mahallesi yaşayanlarının karşı geçişlerde çok sayıda hayvanlarının da telef olduğunu belirten Aksu, “Bütün sorunlar alt geçit ile çözülecek. Başta insanlarımız olmak üzere hayvanlarımız, bisiklet, motosiklet ve traktör kullananlarımız rahatlıkla karşıdan karşıya geçebilecek. 101 imzalı talebimize yetkili makamların olumlu cevap vereceklerine inanıyorum” dedi.